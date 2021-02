Ajax: il portiere Onana squalificato un anno per doping (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tegola per l’Ajax e per Andre Onana. Il portiere camerunense, classe 1996, è stato squalificato dall’Uefa per dodici mesi per doping. Secondo il club olandese, il calciatore avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie. Di seguito il comunicato ufficiale. “L’organo disciplinare della Federcalcio europea UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi ad Andre Onana per l’accertamento di una violazione del doping. Dopo un controllo “fuori concorso” il 30 ottobre dello scorso anno, è stata riscontrata la presenza del Furosemide nelle urine del calciatore. La sospensione è effettiva da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali. Onana ha commesso un errore sul prodotto, ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tegola per l’e per Andre. Ilcamerunense, classe 1996, è statodall’Uefa per dodici mesi per. Secondo il club olandese, il calciatore avrebbe ingerito per errore il Lasimac, un farmaco prescritto alla moglie. Di seguito il comunicato ufficiale. “L’organo disciplinare della Federcalcio europea UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi ad Andreper l’accertamento di una violazione del. Dopo un controllo “fuori concorso” il 30 ottobre dello scorso, è stata riscontrata la presenza del Furosemide nelle urine del calciatore. La sospensione è effettiva da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali.ha commesso un errore sul prodotto, ...

SimoneGambino : Il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato squalificato per 12 mesi dall'UEFA (in tutte le competizioni) per doping.… - _enz29 : RT @SimoneGambino: Il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato squalificato per 12 mesi dall'UEFA (in tutte le competizioni) per doping. L'… - Karen__Green_ : RT @salv_amoroso: ??? AJAX L'#Ajax ha comunicato che Andre #Onana è stato sospeso per 12 mesi per #doping. Secondo il club, il portiere av… - forzagranata1 : ???ULTIM'ORA: André #Onana, portiere dell'#Ajax, è stato squalificato 12 mesi per doping. Secondo il club olandese,… - salv_amoroso : ??? AJAX L'#Ajax ha comunicato che Andre #Onana è stato sospeso per 12 mesi per #doping. Secondo il club, il porti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax portiere Ajax, Onana positivo all'anti - doping: la UEFA lo sospende per un anno

Il portiere dell'Ajax Andre Onana è stato sospeso per un anno dalla UEFA per esser risultato positivo al test anti - doping L'Ajax perde il suo portiere per un anno. Andre Onana infatti, come comunicato ...

Ajax: ecco dove può finire Onana

Commenta per primo In scadenza nel 2022 con l'Ajax, il portiere André Onana piace al Borussia Dortmund .

Doping, Onana sospeso dalla Uefa: il portiere dell'Ajax resterà fermo 12 mesi Sky Sport Ajax, il portiere Onana sospeso 12 mesi per doping

La Uefa ha sospeso Andre Onana da tutte le competizioni per 12 mesi. Lo comunica l'Ajax sul proprio sito ufficiale: il portiere è risultato positivo a un controllo anti-doping, a ...

Ajax: il portiere Onana squalificato un anno per doping

Tegola per l’Ajax e per Andre Onana. Il portiere camerunense, classe 1996, è stato squalificato dall’Uefa per dodici mesi per doping. Secondo il club olandese, il calciatore avrebbe ingerito per error ...

Ildell'Andre Onana è stato sospeso per un anno dalla UEFA per esser risultato positivo al test anti - doping L'perde il suoper un anno. Andre Onana infatti, come comunicato ...Commenta per primo In scadenza nel 2022 con l', ilAndré Onana piace al Borussia Dortmund .La Uefa ha sospeso Andre Onana da tutte le competizioni per 12 mesi. Lo comunica l'Ajax sul proprio sito ufficiale: il portiere è risultato positivo a un controllo anti-doping, a ...Tegola per l’Ajax e per Andre Onana. Il portiere camerunense, classe 1996, è stato squalificato dall’Uefa per dodici mesi per doping. Secondo il club olandese, il calciatore avrebbe ingerito per error ...