Aggiornamento casi Coronavirus Nettuno | sono 238 gli attualmente positivi

(Di venerdì 5 febbraio 2021)tre i nuovidiregistrati nel comune didalla Asl Roma 6. Tutte le personestati posti in isolamento domiciliare. Inoltre si registrano anche sette guarigioni. Tra queste è presente quella di un uomo il quale si trovava ricoverato in una struttura ospedaliera. Le personepositive scendono quindi a 238 di cui 6ospedalizzate. su Il Corriere della Città.

