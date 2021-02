5 febbraio: in FVG su 5396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,78%. sono inoltre 1906 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 134 casi (7,03%). I decessi registrati sono 20 a cui si aggiungono 12 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive sono 65 mentre quelli in altri reparti scendono a 536. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.522, con la seguente suddivisione territoriale: 578 a Trieste, 1.222 a Udine, 554 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su312con una percentuale di positività del 5,78%.inoltre 1906 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali134 casi (7,03%). I decessi registrati20 a cui si aggiungono 12 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive65 mentre quelli in altri reparti scendono a 536. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.522, con la seguente suddivisione territoriale: 578 a Trieste, 1.222 a Udine, 554 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti ...

