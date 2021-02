Ufficiale | Potenza | esonerato Eziolino Capuano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) IlCalcio Srl comunica che Ezioè stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sulla panchina del, mostrando sin dal primo giorno di allenamento impegno, serietà e correttezza professionale. Ad Ezioil ringraziamento per aver sempre cercato una piacevole armonia e sintonia con l’intero ambiente. La Società augura a misterle migliori fortune sportive e i più felici traguardi per il prosieguo della sua carriera. Foto: Sito Samb L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

