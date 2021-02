Tiago Pinto come Candido, ma ricuce lo strappo Dzeko-Fonseca (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tiago Pinto, in una delle sue prime apparizioni davanti alla stampa, cita Candido, il personaggio inventato da Voltaire costretto a risolvere tutte le insidie del mondo. Un po’ quello che è successo al nuovo direttore generale giallorosso, che dal suo insediamento a Trigoria si è trovato a fronteggiare un cumulo di questioni spinose. Dal derby perso all’eliminazione dalla Coppa Italia, poi Fonseca in bilico e il malumore dei tifosi. Le ultime vittorie e il terzo posto blindato hanno schiarito le nubi, ma rimaneva da sciogliere ancora il nodo capitano. La questione Dzeko si è trascinata per settimane: il bosniaco era ai ferri corti con Fonseca dopo il duro scontro avvenuto nel tunnel dell’Olimpico a seguito dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. Nemmeno il mercato è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021), in una delle sue prime apparizioni davanti alla stampa, cita, il personaggio inventato da Voltaire costretto a risolvere tutte le insidie del mondo. Un po’ quello che è successo al nuovo direttore generale giallorosso, che dal suo insediamento a Trigoria si è trovato a fronteggiare un cumulo di questioni spinose. Dal derby perso all’eliminazione dalla Coppa Italia, poiin bilico e il malumore dei tifosi. Le ultime vittorie e il terzo posto blindato hanno schiarito le nubi, ma rimaneva da sciogliere ancora il nodo capitano. La questionesi è trascinata per settimane: il bosniaco era ai ferri corti condopo il duro scontro avvenuto nel tunnel dell’Olimpico a seguito dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. Nemmeno il mercato è ...

