Sorpresa Lega | Giorgetti convince Salvini a trattare con Draghi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) No, sì, forse. Tre posizioni. Plasticamente rappresentate dalle dezioni separate con cui il centrodestra incontrerà Marionelle prossime trentasei ore. Giorgia Meloni resterà all’opposizione “responsabile”. Silvio Berlusconi ha fatto un netto endorsement al premier incaricato. E dopo una lunga segreteria politica, in cui tanto Giancarloquanto Luca Zaia, ma anche amministratori locali e parlamentari, hanno insistito per valutare “seriamente” l’appello del presidente della Repubblica “in questo momento drammatico”, Matteoapre alla possibilità di un sostegno all’ex presidente della Bce. Non più a tempo, ma fortemente condizionato: discontinuità nei nomi dei ministri, pochi punti di programma su economia e sanità, garanzie su taglio delle tasse (senza impiccarsi alla flat tax) e sulle ...

Lasi sente accerchiata. Salvini riunisce i suoi 'Ascolteremo Draghi senza pregiudizi, prima dell'interesse di partito viene quello del Paese - commenta alla fine - Ma dovrà scegliere tra le ......il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (). "... "Per me " conclude Brunetto " tutto ciò, ovviamente, non rappresenta una, avendo fino a ...Il presidente federale punta alla conferma: «Il calcio va riformato, serve una rivoluzione su più livelli. La Nazionale di Mancini ha risvegliato l’orgoglio» ...Il vice segretario leghista in un'intervista all'AGI spiega quali sono le condizioni per l'appoggio all'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce. E assicura che "non vi sono contrapposizioni con ...