(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildi. Avvocato, guiderà SInei prossimi 4 anni. Il documento programmatico ha ottenuto il via libera dei consiglieri dell’associazione e dei vertici nazionali. All’incontro era presente anche ildella confederazione nazionale, Berlino Tazza.rappresenta 160mila micro e piccole imprese per oltre 1 milione di lavoratori sul territorio nazionale con una prevalenza di iscritti nel comparto del terziario e dei servizi.ha 30 articolazioni territoriali a cui si aggiungono le federazioni regionali e le associazioni di settore....

AnnaMariaCastel : RT @umanesimo: 7/n Il secondo punto: 'C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, pe… - mckin8 : RT @Zbarskij: 'C'é anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al li… - MoniShantiRani : RT @umanesimo: 7/n Il secondo punto: 'C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, pe… - ArgoTone : RT @umanesimo: 7/n Il secondo punto: 'C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, pe… - giornaleradiofm : Sistema Impresa Bari, il nuovo presidente è Giacomo Cuonzo: Bari, 2 feb. (Labitalia) - Il nuovo presidente di Siste… -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema Impresa

Today

... dovendo affrontare il dato ineludibile della crisi d'come crisi didella società tutta e non quindi attribuibile, unicamente, a pochi imprenditori coinvolti. Ora sarebbe davvero ...... a un livello molto avanzato, tra cui le patch deloperativo e di terze parti, l'inventario ... ognie PMI che intenda centralizzare le funzioni e gli strumenti di gestione della ...Ad esempio, Facebook ha detto che, con il sistema anti-tracking di Apple, “l’inserzionista medio di una piccola impresa vedrà un taglio di oltre il 60% nelle vendite per ogni dollaro speso“. Bart de ...Economia Pescara - 04/02/2021 09:02 - Libretti e conti correnti gonfi, ma il credito alle imprese va a rilento. Questo il doppio volto che fotografa la realtà del credito in ...