Simona Ventura dedica d’amore per Terzi: “Che fortuna averti incontrato” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Simona Ventura dedica romantiche parole al suo compagno dal 2019 Giovanni Terzi. La coppia si è concessa una gita d’amore e relax in Romagna, terra Natale della presentatrice. Continua a gonfie vele la storia d’amore tra la presentatrice Simona Ventura e il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. La loro relazione tra la coppia è iniziata nel 2019 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 febbraio 2021)romantiche parole al suo compagno dal 2019 Giovanni. La coppia si è concessa una gitae relax in Romagna, terra Natale della presentatrice. Continua a gonfie vele la storiatra la presentatricee il giornalista e scrittore Giovanni. La loro relazione tra la coppia è iniziata nel 2019 L'articolo proviene da Leggilo.org.

semprevane : Raga questa è Simona Ventura ???????? - gallagher_beat : RT @teresinoruta: simona ventura che smonta alf0nso è tutto ciò di cui avevo bisogno oggi #gfvip - kcobainsvoice : RT @teresinoruta: simona ventura che smonta alf0nso è tutto ciò di cui avevo bisogno oggi #gfvip - Carini_Laura69 : @pescapazzeska mi torna in mente sempre la Simona Ventura di ritorno dall'Isola.. fece un cappotto a Alfonso Signor… - Edoenonsolo : @AndreeCucc Brutta assolutamente no. È che se non mi avessi detto tu che è Simona Ventura non l'avrei riconosciuta. -