Selvaggia Lucarelli attacca Maria De Filippi: il caso dei “filmini” hard (Di giovedì 4 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Uomini e Donne e Maria De Filippi in un post fiume su Instagram, tacciando la conduttrice di comportarsi da “Ponzio Pilato”. A Selvaggia Lucarelli non è andata giù la querelle tra Giancarlo e Aurora andata in scena nelle scorse ore nello studio di Uomini e Donne. I due protagonisti del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021)si scaglia contro Uomini e Donne eDein un post fiume su Instagram, tacciando la conduttrice di comportarsi da “Ponzio Pilato”. Anon è andata giù la querelle tra Giancarlo e Aurora andata in scena nelle scorse ore nello studio di Uomini e Donne. I due protagonisti del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - stanzaselvaggia : Se Matteo Renzi vivesse in Arabia Saudita. - fattoquotidiano : 'La verità è che Renzi è una persona educata...', l'amara ironia di Paolo Hendel sul viaggio del leader di Italia v… - luisa20170408 : RT @sfikifiki: Pure Selvaggia Lucarelli ha parlato di quanto successo ad Aurora ma pensate che si scuseranno pubblicamente con lei? Purtrop… - MaildePerrone : RT @stanzaselvaggia: Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma anch… -