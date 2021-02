Scontri in Turchia, Erdogan schiera i cecchini all’Università del Bosforo. Oltre 150 studenti arrestati: «Hanno voluto umiliarci» (Di giovedì 4 febbraio 2021) all’Università del Bosforo a Istanbul, ateneo liberale tra i più facoltosi del Paese e fucina della classe dirigente turca, da un mese circa gli studenti vanno soltanto per manifestare. Le lezioni si fanno online per via dell’epidemia da Coronavirus ma ogni giorno decine di studenti e professori si ritrovano sul prato dell’università per protestare contro il nuovo rettore – Melih Bulu – e il governo di Recep Erdogan che lo ha imposto anziché limitarsi a confermare la scelta del corpo docenti, come accadeva in passato. La scorsa settimana almeno quattro studenti della facoltà di Arte sono stati arrestati per un’opera d’arte ritenuta offensiva. Lunedì sono seguiti altri 150 arresti negli Scontri con la polizia e circa una trentina di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021)dela Istanbul, ateneo liberale tra i più facoltosi del Paese e fucina della classe dirigente turca, da un mese circa glivanno soltanto per manifestare. Le lezioni si fanno online per via dell’epidemia da Coronavirus ma ogni giorno decine die professori si ritrovano sul prato dell’università per protestare contro il nuovo rettore – Melih Bulu – e il governo di Recepche lo ha imposto anziché limitarsi a confermare la scelta del corpo docenti, come accadeva in passato. La scorsa settimana almeno quattrodella facoltà di Arte sono statiper un’opera d’arte ritenuta offensiva. Lunedì sono seguiti altri 150 arresti neglicon la polizia e circa una trentina di ...

