Salute in Toscana: 280 milioni per l'innovazione tecnologica

Ammontano a 280 milioni di euro gli investimenti della Toscana per l'innovazione tecnologica delle attività delle Aziende sanitarie, assegnati nel 2020 tramite gare gestite e aggiudicate dalle varie strutture del dipartimento di Acquisizione beni e servizi di Estar, l'Ente per il supporto tecnico amministrativo regionale. Si tratta di investimenti contrattualizzati e utilizzabili dal 2021 e negli anni successivi. I contratti aggiudicati vanno ad aggiungersi a quelli tuttora in vigore e a quelli che potranno essere messi a gara sulla base delle attività programmate, al fine di garantire il continuo rinnovamento del parco tecnologico e informatico in ambito sanitario. A titolo esemplificativo, nel secondo semestre 2020 sono stati aggiudicati quasi 38 milioni di euro, nell'ambito di tre gare fra le ...

