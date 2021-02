Riscaldamento globale e cintura pluviale tropicale. Effetti in Italia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilstarebbe determinando uno spostamento della. Stiamo parlando di uno spostamento che potrebbe minacciare la sicurezza alimentare per migliaia di milioni di persone. La ricerca, pubblicata qualche giorno fa su Nature Climate Change, evidenzia uno spostamento dellaverso nord in alcune parti dell’emisfero orientale, mentre dovrebbe spostarsi a sud nelle aree dell’emisfero occidentale. Lo spostamento verso nord, verso l’Africa orientale e l’Oceano Indiano, porterà a forti persistenti siccità nell’Africa sud-orientale e in Madagascar. L’effetto contrario sarà quello delle inondazioni nell’India meridionale, destinate a intensificarsi. La traslazione nella fascia meridionale, quindi sull’Oceano Pacifico orientale e ...

La Repubblica

Sono solo un ricordo quindi i giorni di Trump dove il riscaldamento globale era sottovalutato, Biden è chiaramente in piena corsa nella direzione opposta per riparare i danni fatti dall'amministrazione precedente. Una delle strade su cui si punta per abbattere le emissioni di CO2 è un gas che aggrava l'effetto serra e il riscaldamento globale.