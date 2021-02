“Questi sono vaccini per ricchi”: Crisanti scettico, immunità lontana (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAndrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’università di Padova, ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. La lotta al covid-19 durerà ancora anni e per uscire definitivamente da questa pandemia bisognerà attendere e avere pazienza. Di seguito un estratto delle parole rilasciate da Crisanti al giornale direttore da Marco Travaglio. ALTRE STRADE – Gli antinfiammatori nelle fasi iniziali aiutano: aspirina, ibuprofene. Mentre, nelle fasi avanzate serve il cortisone. Si deve anche tenere conto degli anticoagulati. IMMUNITA’ – Ci vorranno anni. Ci sono aree del mondo dove non è mai iniziata la vaccinazione e dove non hanno la forza economia per poter acquistare i vaccini, né hanno le infrastrutture per distribuire e trasportare quelli Pfizer e Moderna. Lo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAndrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’università di Padova, ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. La lotta al covid-19 durerà ancora anni e per uscire definitivamente da questa pandemia bisognerà attendere e avere pazienza. Di seguito un estratto delle parole rilasciate daal giornale direttore da Marco Travaglio. ALTRE STRADE – Gli antinfiammatori nelle fasi iniziali aiutano: aspirina, ibuprofene. Mentre, nelle fasi avanzate serve il cortisone. Si deve anche tenere conto degli anticoagulati. IMMUNITA’ – Ci vorranno anni. Ciaree del mondo dove non è mai iniziata la vaccinazione e dove non hanno la forza economia per poter acquistare i, né hanno le infrastrutture per distribuire e trasportare quelli Pfizer e Moderna. Lo ...

