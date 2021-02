zazoomblog : Ospina premiato dai quotidiani: Tre prodezze salva il Napoli - #Ospina #premiato #quotidiani: - 100x100Napoli : #Ospina il migliore in campo per il #Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Ospina premiato

Davidnelle pagelle dai quotidiani sportivi in edicola oggi per la partita disputata nella serata di ieri contro l'Atalanta. Il portiere colombiano ha fatto almeno tre parate decisive che ...E alla fine è stato anche. Il Napoli ha raccolto un prezioso 0 - 0 che lascia apertissima ... Per nostra fortuna, i bergamaschi hanno sbagliato due volte da soli davanti a. Il Napoli ha ...David Ospina è premiato nelle pagelle dai quotidiani sportivi in edicola oggi per la partita disputata nella serata di ieri contro l’Atalanta. Il portiere colombiano ha fatto almeno tre parate decisiv ...Così ha costruito un’altra occasione con un triangolo Toloi-Pessina-Toloi, con Bakayoko preso in mezzo e saltato, stavolta Ospina è stato graziato dalla mira sbagliata del difensore brasiliano. Tre pa ...