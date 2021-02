Napoli, De Laurentiis senza scelta: esonerare Gattuso “unica soluzione” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Napoli sulle barricate contro l’Atalanta strappa un pari prezioso, ma Gattuso è sempre in bilico: l’invito a licenziarlo arriva a De Laurentiis Un pareggio strappato con i denti e un pizzico di fortuna, una squadra dedita al sacrificio e alla difesa, più che alla fase difensiva. Il Napoli visto contro l’Atalanta è stata una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilsulle barricate contro l’Atalanta strappa un pari prezioso, maè sempre in bilico: l’invito a licenziarlo arriva a DeUn pareggio strappato con i denti e un pizzico di fortuna, una squadra dedita al sacrificio e alla difesa, più che alla fase difensiva. Ilvisto contro l’Atalanta è stata una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : Le parole di #Gattuso dopo #NapoliParma - cn1926it : Ancora grattacapi per i #DeLaurentiis: turbolenze non solo a #Napoli, anche a #Bari c’è aria tesa – #CdM - Mediagol : #Video #Napoli-#Atalanta, il dribbling di Gattuso: 'De Laurentiis? La messa l'ho già cantata...'… - CalcioNapoli24 : - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gattuso,De Laurentiis?Ho già fatto messa, parliamo di calcio Tecnico Napoli: Atalanta ci ha messo in grande difficoltà -