Mondiale per Club 2020: risultati e tabellone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Entra nel vivo il Mondiale per Club 2020. La competizione che assegnerà il primo trofeo internazionale dell'anno vedrà protagoniste Tigres e Ulsan al secondo turno così come Al Duhail e Al Ahly. Ad attendere le vincenti ci sono ovviamente il Palmeiras, fresca campione di Libertadores e il Bayern Monaco, campione d'Europa. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per seguire in prima persona questa competizione da non perdere. Poi da non perdere la cronaca del match con gli approfondimenti sulle partite. Secondo turno 4 febbraio ore 15 Tigres (MEX)-Ulsan (KOR) ore 18.30Al Duhail (QAT)-Al Ahly (EGY) Semifinali 7 febbraio ore 19 Palmeiras-Tigres/Ulsan 8 febbraio ore 19 Al-Duhail/Al-Ahly-Bayern Monaco (GER) Finale 11 febbraio ore 19 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

