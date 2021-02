Ministri governo Draghi: i nomi in ballo per gli incarichi più importanti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ministri governo Draghi: quali nomi circolano con più insistenza per il prossimo esecutivo? A farla da padrone saranno i “tecnici” o sarà dato spazio anche a figure più politiche? Il punto della situazione. Ministri governo Draghi: più tecnici o più politici? Ministri governo Draghi – A quanto pare, la questione al centro del dialogo tra l’ex Presidente della BCE e i partiti sarà: nel prossimo esecutivo solo o quasi esclusivamente “tecnici” oppure verrà dato spazio anche a figure prettamente politiche? Lo snodo è fondamentale per capire quali forze parlamentari dichiareranno la propria disponibilità a sostenere il governo di “alto profilo” che Draghi ha promesso di dare al ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 febbraio 2021): qualicircolano con più insistenza per il prossimo esecutivo? A farla da padrone saranno i “tecnici” o sarà dato spazio anche a figure più politiche? Il punto della situazione.: più tecnici o più politici?– A quanto pare, la questione al centro del dialogo tra l’ex Presidente della BCE e i partiti sarà: nel prossimo esecutivo solo o quasi esclusivamente “tecnici” oppure verrà dato spazio anche a figure prettamente politiche? Lo snodo è fondamentale per capire quali forze parlamentari dichiareranno la propria disponibilità a sostenere ildi “alto profilo” cheha promesso di dare al ...

