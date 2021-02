Milano Fashion Week: si parte il 23 febbraio, ma senza Donatella Versace (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prossima Milano Fashion Week prevede 124 appuntamenti in calendario, ma tra questi non ci sarà Donatella Versace Dal 23 febbraio al primo marzo torna l’appuntamento con le sfilate milanesi. Questa volta, la Milano Fashion Week sarà dedicata alle collezioni donna per il prossimo inverno. Per quella data, l’Italia sarà ancora in stato di emergenza sanitaria e ciò non rende possibile le sfilate in presenza. Per questo motivo, la maggior parte degli eventi si svolgerà online, attraverso sfilate virtuali, come ormai siamo stati abituati. Il calendario della Milano Fashion Week prevede 61 sfilate, 57 presentazioni, alcune presentazioni su appuntamento, di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prossimaprevede 124 appuntamenti in calendario, ma tra questi non ci saràDal 23al primo marzo torna l’appuntamento con le sfilate milanesi. Questa volta, lasarà dedicata alle collezioni donna per il prossimo inverno. Per quella data, l’Italia sarà ancora in stato di emergenza sanitaria e ciò non rende possibile le sfilate in pre. Per questo motivo, la maggiordegli eventi si svolgerà online, attraverso sfilate virtuali, come ormai siamo stati abituati. Il calendario dellaprevede 61 sfilate, 57 presentazioni, alcune presentazioni su appuntamento, di ...

