Memo Remigi e il tradimento con Barbara d’Urso | “Lucia mi cacciò di casa”

(Di giovedì 4 febbraio 2021), cantante paroliere ma anche conduttore televisivo, svela tutti i retroscena della sua lunga carriera che ha visto la luce negli anni ’60. In particolar modo, sulle pagine di Di Più Tv, il cantante si sofferma su quell’amore passato nutrito per, il volto più noto di Mediaset, nonostante lui stesso fosse già impegnato con sua moglie,: l’amore e ilcon“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi – si confessa a distanza di tanti anni facendo una sorta di sunto sulla sua vita privata e sulla sua carriera– Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello ...

welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Milena Gabanelli, Chiara Valerio, Valerio Aprea, Memo Remigi, Fa… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Milena Gabanelli, Chiara Valerio, Catherine Cornet, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Memo Remi… - Teleblogmag : Nuovo imperdibile appuntamento del venerdi sera. #la7 #propagandalive @welikeduel Iscriviti al nostro canale Teleg… - blogsicilia : 'Ho tradito mia moglie con Barbara D'Urso e lei mi cacciò di casa' - - Ifederik1 : A Memo Remigi te lo faccio dire da @Ale_Mussolini_ ?? @carmelitadurso ? -

Ultime Notizie dalla rete : Memo Remigi

e la storia con Barbara D'Ursostava parlando con il settimanale del suo lungo matrimonio 'In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo "scivolate",...Barbara d'Urso è stata la protagoniste di alcune rivelazioni del suo ex, che ha raccontato il loro amore su Di Più Tv.Memo Remigi, cantante paroliere ma anche conduttore televisivo, svela tutti i retroscena della sua lunga carriera che ha visto la luce negli anni ’60. In particolar modo, sulle pagine di Di Più Tv, il ...Memo Remigi in un memoriale pubblicato dal settimanale Di Più Tv racconta il suo amore vissuto per più di quattro anni con Barbara D’Urso, quando il cantante era già un nome affermato della musica e l ...