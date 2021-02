Marsiglia senza pace, Alvaro Gonzalez senza mascherina in aeroporto: insulti alla polizia e multa (Di giovedì 4 febbraio 2021) In casa Marsiglia non c'è un attimo di pace. Non solo i risultati sportivi non stanno entusiasmando ma dopo le dimissioni a sorpresa del tecnico Villas-Boas arriva un ulteriore fatto che potrebbe creare non poche grane alla squadra. Infatti, prima della gara del club contro il Lens giocata nella notte e terminata 2-2, Alvaro Gonzalez, già passato alla cronaca in passato per la rissa verbale e non solo con Neymar, si è reso protagonista di un altro fatto piuttosto grave che lo ha visto avere un battibecco, finito piuttosto male, con la polizia.Alvaro Gonzalez: insulti alla polizia e multacaption id="attachment 1089259" align="alignnone" width="507" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) In casanon c'è un attimo di. Non solo i risultati sportivi non stanno entusiasmando ma dopo le dimissioni a sorpresa del tecnico Villas-Boas arriva un ulteriore fatto che potrebbe creare non poche granesquadra. Infatti, prima della gara del club contro il Lens giocata nella notte e terminata 2-2,, già passatocronaca in passato per la rissa verbale e non solo con Neymar, si è reso protagonista di un altro fatto piuttosto grave che lo ha visto avere un battibecco, finito piuttosto male, con lacaption id="attachment 1089259" align="alignnone" width="507" ...

