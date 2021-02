Marsiglia, Favre in pole per il dopo Villas Boas: accostati anche Sarri e Mazzarri (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ bollente l’ambiente a Marsiglia dopo i brutti risultati dell’OM. Tre sconfitte consecutive e un pareggio contro il Lens nelle ultime quattro sfide per i biancoazzurri. Oltre alla crisi di risultati, si sono aggiunti due episodi: il tentativo di aggressione dei tifosi ai giocatori al centro sportivo e le dimissioni di Villas Boas. La società cerca un allenatore e in pole sembra esserci l’ex Nizza e Borussia Dortmund Lucien Favre. La fumata bianca per il suo ingaggio, ipotizzano i media francesi, dovrebbe arrivare nel prossimo week-end. Negli ultimi giorni sono stati accostati anche i profili degli ex Napoli Maurizio Sarri e Walter Mazzarri. E proprio un ex Napoli è servito per evitare la sconfitta contro il Lens: ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ bollente l’ambiente ai brutti risultati dell’OM. Tre sconfitte consecutive e un pareggio contro il Lens nelle ultime quattro sfide per i biancoazzurri. Oltre alla crisi di risultati, si sono aggiunti due episodi: il tentativo di aggressione dei tifosi ai giocatori al centro sportivo e le dimissioni di. La società cerca un allenatore e insembra esserci l’ex Nizza e Borussia Dortmund Lucien. La fumata bianca per il suo ingaggio, ipotizzano i media francesi, dovrebbe arrivare nel prossimo week-end. Negli ultimi giorni sono statii profili degli ex Napoli Maurizioe Walter. E proprio un ex Napoli è servito per evitare la sconfitta contro il Lens: ...

