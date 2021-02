Mario Draghi non ha detto che in tempo di crisi «il vero problema sono i piccoli evasori | come i commercianti e gli artigiani»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto di, ex presidente della Banca centrale europea e presidente del Consiglio italiano incaricato con riserva di formare un nuovo governo. Stando alla frase riportata sull’immagine,avrebbe dichiarato che «indiè facile prendersela con le banche quando ile gli». Questa dichiarazione circola in rete almeno dal 2014, ma non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun discorso o comunicazione ufficiale di. Si tratta quindi di una notizia ...