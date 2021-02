LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: partenza rinviata alle 11.30 (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48: Nuovo aggiornamento. partenza della Prova spostata alle 11.30. In questo momento è in atto un’operazione di salatura della pista. 10.36: Arriva la comunicazione dello spostamento alle 11.15 della partenza. Già ieri il maltempo ha portato alla cancellazione della Prova. I convocati azzurri per il weekend – Programma e tv del fine settimana – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prova della Discesa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Il maltempo nella località tedesca è ancora stato protagonista ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.48: Nuovo aggiornamento.dellaspostata11.30. In questo momento è in atto un’operazione di salatura della pista. 10.36: Arriva la comunicazione dello spostamento11.15 della. Già ieri il maltempo ha portato alla cancellazione della. I convocati azzurri per il weekend – Programma e tv del fine settimana – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladelladelladi-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Il maltempo nella località tedesca è ancora stato protagonista ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: si comincia alle 11.00. In pista Paris e Innerhofer - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch in DIRETTA: incognita maltempo in pista Paris e Innerhofer - #alpino #Prova… - fantiniclub : STASERA nuovo appuntamento Live alle 21.00 dedicato ai Mondiali di Sci di Cortina. Segui la diretta su Fb o sul nos… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: Gut-Behrami chiama Vlhova risponde. Brignone: “Non riesco a mettere ins… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami a -42 da Vlhova in classifica. Brignone settima -