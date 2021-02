LIVE Scandicci-Resovia 1-2, Champions League volley in DIRETTA. Barbolini si affida alle seconde linee, polacche in vantaggio: 25-22 (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Attacco di Lazic 2-3 Errore al servizio Resovia 1-3 Muro Resovia 22-25 La chiude Van Ryk con un mano fuori da zona 2 e Resovia è in vantaggio 2-1 22-24 Out il pallonetto di Lazic 21-24 Errore Scandicci 20-24 Vincente il diagonale di Van Ryk 20-23 Vincente Pietrini da zona 4 19-23 La diagonale di Stysiak da zona 2 18-23 Vincente Grabka da zona 4 18-22 Errore al servizio Polanska 17-22 Mano out Rasinska 17-21 Muro Cecconello 16-21 Primo tempo Cecconello 15-21 Muro Resovia con la solita Polanska 15-20 Primo tempo vincente Polanska 15-19 Vincente Drewniok da zona 2 14-19 Vincente Lazic da zona 4 14-18 Ace Pietrini! 13-18 Primo tempo di Lubian 12-18 Muro di Van Ryk che raggiunge 22 punti 12-17 Vincente Stysiak ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Attacco di Lazic 2-3 Errore al servizio1-3 Muro22-25 La chiude Van Ryk con un mano fuori da zona 2 eè in2-1 22-24 Out il pallonetto di Lazic 21-24 Errore20-24 Vincente il diagonale di Van Ryk 20-23 Vincente Pietrini da zona 4 19-23 La diagonale di Stysiak da zona 2 18-23 Vincente Grabka da zona 4 18-22 Errore al servizio Polanska 17-22 Mano out Rasinska 17-21 Muro Cecconello 16-21 Primo tempo Cecconello 15-21 Murocon la solita Polanska 15-20 Primo tempo vincente Polanska 15-19 Vincente Drewniok da zona 2 14-19 Vincente Lazic da zona 4 14-18 Ace Pietrini! 13-18 Primo tempo di Lubian 12-18 Muro di Van Ryk che raggiunge 22 punti 12-17 Vincente Stysiak ...

