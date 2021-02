Lite tra PSG e Barcellona per il caso Messi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo le dichiarazioni della crisi finanziaria in casa Barcellona continuano le indiscrezioni che parlano dell’addio di Leo Messi. Infatti il talento dei blaugrana sembra sempre più vicino al PSG, con Angel Di Maria che ha fatto infuriare gli spagnoli con le sue parole provocanti. Infatti il caso Messi ha infiammato il rapporto tra le due squadre, con gli appartenenti ai due club che hanno espresso il loro parere sulla situazione. COS’HA DETTO DI MARIA PER FAR INFURIARE IL Barcellona? La Lite per il caso Messi tra PSG e il Barcellona si è acuita in queste ultime ore, dopo le parole provocatorie di Angel Di Maria, fantasista dei parigini, che ha affermato: “Messi a Parigi? Credo che ci siano molte possibilità, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo le dichiarazioni della crisi finanziaria in casacontinuano le indiscrezioni che parlano dell’addio di Leo. Infatti il talento dei blaugrana sembra sempre più vicino al PSG, con Angel Di Maria che ha fatto infuriare gli spagnoli con le sue parole provocanti. Infatti ilha infiammato il rapporto tra le due squadre, con gli appartenenti ai due club che hanno espresso il loro parere sulla situazione. COS’HA DETTO DI MARIA PER FAR INFURIARE IL? Laper iltra PSG e ilsi è acuita in queste ultime ore, dopo le parole provocatorie di Angel Di Maria, fantasista dei parigini, che ha affermato: “a Parigi? Credo che ci siano molte possibilità, ma ...

