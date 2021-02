La vittoria di Renzi “king maker” di Mario Draghi fa tremare il Pd: ora l’ex premier vuole riprendersi il partito con Bonaccini? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sul sostegno a Mario Draghi i Dem nelle ultime ore si sono ricompattati ma le scorie di queste settimane di crisi sono ancora molte e rischiano di lasciare strascichi infiniti nel partito. Anche se rigorosamente sottotraccia, l’area di Franceschini e quella di Base riformista, stanno già affilando le armi e a microfoni spenti non fanno mistero nel dire che la linea “O Conte o voto” non gli era mai veramente piaciuta. Per ora ufficialmente tutto tace, ma se la missione di Draghi dovesse fallire sono in molti a pronosticare che si andrà verso la resa dei conti interna e che nei prossimi mesi si aprirebbero i giochi congressuali. Un autorevole deputato dem lo dice senza mezzi termini: “Fallita Italia Viva, ora Renzi proverà a rientrare nel partito utilizzando quelli a lui più vicini: ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sul sostegno ai Dem nelle ultime ore si sono ricompattati ma le scorie di queste settimane di crisi sono ancora molte e rischiano di lasciare strascichi infiniti nel. Anche se rigorosamente sottotraccia, l’area di Franceschini e quella di Base riformista, stanno già affilando le armi e a microfoni spenti non fanno mistero nel dire che la linea “O Conte o voto” non gli era mai veramente piaciuta. Per ora ufficialmente tutto tace, ma se la missione didovesse fallire sono in molti a pronosticare che si andrà verso la resa dei conti interna e che nei prossimi mesi si aprirebbero i giochi congressuali. Un autorevole deputato dem lo dice senza mezzi termini: “Fallita Italia Viva, oraproverà a rientrare nelutilizzando quelli a lui più vicini: ...

