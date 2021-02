La “tonnara” del centrodestra che potrebbe spaccarsi su Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Draghi sì, Draghi no. Il centrodestra non ha una linea comune sul presidente incaricato, e ora potrebbe spaccarsi: da una parte c’è Forza Italia che è pronta a dare la fiducia all’ex numero 1 della Banca Centrale europea (con Berlusconi anche Toti e Quagliariello di Cambiamo!), dall’altra Giorgia Meloni che ha pronunciato un no secco (al massimo astensione) fin dall’inizio, da quando il Presidente della Repubblica ha affidato il mandato esplorativo al presidente. Nel mezzo c’è Matteo Salvini, stretto in una “tonnara” – come l’ha definita Verderami sul “Corriere della Sera” – tra i due alleati di coalizione, che non chiude la porta in faccia a Mario Draghi, ma neanche la spalanca, limitandosi a un: “Vedremo cosa avrà da dirci e proporci. A noi interessa il programma”. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021)sì,no. Ilnon ha una linea comune sul presidente incaricato, e ora: da una parte c’è Forza Italia che è pronta a dare la fiducia all’ex numero 1 della Banca Centrale europea (con Berlusconi anche Toti e Quagliariello di Cambiamo!), dall’altra Giorgia Meloni che ha pronunciato un no secco (al massimo astensione) fin dall’inizio, da quando il Presidente della Repubblica ha affidato il mandato esplorativo al presidente. Nel mezzo c’è Matteo Salvini, stretto in una “” – come l’ha definita Verderami sul “Corriere della Sera” – tra i due alleati di coalizione, che non chiude la porta in faccia a Mario, ma neanche la spalanca, limitandosi a un: “Vedremo cosa avrà da dirci e proporci. A noi interessa il programma”. ...

Ma è rebus sui numeri Nel centrodestra invece è una tonnara, con Salvini stretto tra l'intransigenza della Meloni e gli appelli pubblici degli imprenditori del Nord - molti dei quali suoi elettori - ...

Lutto. Addio a Pepi Merisio, il fotografo di Paolo VI e della civiltà contadina

... il gioco dei bambini e il lavoro minorile, la tonnara e la Fiat, le ballerine alla Scala e il carnevale povero a Venezia, l'osteria padana e il caffè borghese, la Torre del Mangia e il Pirellone. ...

Siracusa, lavori alla Tonnara di Santa Panagia: interdetto un tratto di pista ciclabile Siracusa News Lutto nella fotografia: è morto Pepi Merisio

Un altro maestro della fotografia ci ha lasciato. È morto a Bergamo all’età di 90 anni Pepi Merisio. Tra i suoi lavori più noti un reportage su Paolo VI pubblicato da Epoca nel 1964. Sua un’accorata d ...

Addio a Pepi Merisio: immortalò con la fotografia l’Italia del Novecento

Nel 2007 la Fiaf gli ha dedicato il volume “Grandi autori” dopo averlo nominato nel 1988 Maestro della Fotografa Italiana. Pepi Merisio si inserisce in questo filone con la sua macchina fotografica. E ...

