Juventus, Chiellini e il rifiuto: «Fui un folle» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato della volta, da giovane, in cui l’Arsenal gli propose un maxi contratto In una lunga intervista a So Foot, Giorgio Chiellini ha parlato anche di quella volta, da giovane, che rifiutò una maxi offerta dell’Arsenal per non tradire il suo Livorno. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A Chiellini «Avevo 16 anni, giocavo in serie C nel Livorno. L’Arsenal mi offrì 200 milioni di lire a stagione. Sono stato un folle a declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l’Inter. Non volevo andare da nessuna parte né tradire Livorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgioha parlato della volta, da giovane, in cui l’Arsenal gli propose un maxi contratto In una lunga intervista a So Foot, Giorgioha parlato anche di quella volta, da giovane, che rifiutò una maxi offerta dell’Arsenal per non tradire il suo Livorno. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A«Avevo 16 anni, giocavo in serie C nel Livorno. L’Arsenal mi offrì 200 milioni di lire a stagione. Sono stato una declinare quella proposta. Non mi sentivo pronto nemmeno quando mi chiesero di firmare per l’Inter. Non volevo andare da nessuna parte né tradire Livorno». Leggi su Calcionews24.com

