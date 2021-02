Il monopattino che rileva la qualità dell’aria (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Foto: Voi)Il nuovo scooter elettrico Voiager 4 di Voi Technology non pensa soltanto alla mobilità elettrica sostenibile per l’ambiente cittadino, ma sfrutta la presenza di numerosi sensori intelligenti a bordo per creare una sorta di rete di rilevamento di informazioni in tempo reale per esempio sulla qualità dell’aria oppure sulle infrastrutture della viabilità. Inoltre pensa a una localizzazione più precisa del mezzo e un’interazione più sicura con i pedoni. Tecnologie per l’Internet delle cose e dedicate alla mobilità si incontrano dunque nel nuovo modello di monopattino elettrico Voiager 4 (V4) che aumenta del 35% le prestazioni del propulsore e allunga il ciclo di vita a cinque anni. A livello di design, ora gli indicatori di direzione – le frecce, insomma – si rendono visibili a 360 gradi e i pneumatici più ampi ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Foto: Voi)Il nuovo scooter elettrico Voiager 4 di Voi Technology non pensa soltanto alla mobilità elettrica sostenibile per l’ambiente cittadino, ma sfrutta la presenza di numerosi sensori intelligenti a bordo per creare una sorta di rete dimento di informazioni in tempo reale per esempio sullaoppure sulle infrastrutture della viabilità. Inoltre pensa a una localizzazione più precisa del mezzo e un’interazione più sicura con i pedoni. Tecnologie per l’Internet delle cose e dedicate alla mobilità si incontrano dunque nel nuovo modello dielettrico Voiager 4 (V4) che aumenta del 35% le prestazioni del propulsore e allunga il ciclo di vita a cinque anni. A livello di design, ora gli indicatori di direzione – le frecce, insomma – si rendono visibili a 360 gradi e i pneumatici più ampi ...

