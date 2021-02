Il messaggio di Stefano Sala per la scomparsa del fratello di Dayane Mello (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il modello ha scritto un messaggio sui social dopo aver appreso del lutto di Dayane Mello per la perdita di suo fratello Lucas L’ex compagno di Dayane e padre della loro bambina Sofia, Stefano Sala, ha scritto un messaggio di cordoglio per la perdita di Lucas, il fratello di Dayane Mello, attualmente concorrente del Grande fratello Vip. La giovane modella brasiliana ha scelto di rimanere nel loft di Cinecittà per non rimanere sola visto che a causa della pandemia non potrebbe neppure recarsi in Brasile, dove vive la sua famiglia. In queste ore in casa i concorrenti stanno mostrando la loro sensibilità e la vicinanza alla ragazza che è distrutta dal dolore. Stanno cercando di darle ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il modello ha scritto unsui social dopo aver appreso del lutto diper la perdita di suoLucas L’ex compagno die padre della loro bambina Sofia,, ha scritto undi cordoglio per la perdita di Lucas, ildi, attualmente concorrente del GrandeVip. La giovane modella brasiliana ha scelto di rimanere nel loft di Cinecittà per non rimanere sola visto che a causa della pandemia non potrebbe neppure recarsi in Brasile, dove vive la sua famiglia. In queste ore in casa i concorrenti stanno mostrando la loro sensibilità e la vicinanza alla ragazza che è distrutta dal dolore. Stanno cercando di darle ...

