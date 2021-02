Il Cts: “Chi non si vaccina non avrà accesso a ristoranti, cinema, aerei e stadi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre dei vaccini si sa sempre meno e i dubbi aumentano sempre più, il Cts (Comitato tecnico scientifico), per bocca di Giuseppe Ippolito – continua la sua crociata per fare le inoculazioni alle persone e promuove ulteriori limitazioni alle libertà di chi non intende sottoporsi a vaccino. Sia a chi lo fa per convinzione personale, sia a chi per motivi sanitari è impossibilitato a farlo. L’emergenza Covid, però, continua in tutta Italia, mentre il numero dei contagi cresce e la situazione negli ospedali resta pericolosa. Preoccupa però soprattutto il dato giornaliero dei decessi, a tre cifre da mesi, ma grazie ad Arcuri e a chi stava governando fino ad ora, la distribuzione dei vaccini procede molto a rilento.



“Ho fiducia – spiega Giuseppe Ippolito membro del Cts a Repubblica – che gli italiani abbiano capito l’importanza del vaccino. L’adesione al distanziamento, che da noi è ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre dei vaccini si sa sempre meno e i dubbi aumentano sempre più, il Cts (Comitato tecnico scientifico), per bocca di Giuseppe Ippolito – continua la sua crociata per fare le inoculazioni alle persone e promuove ulteriori limitazioni alle libertà di chi non intende sottoporsi a vaccino. Sia a chi lo fa per convinzione personale, sia a chi per motivi sanitari è impossibilitato a farlo. L’emergenza Covid, però, continua in tutta Italia, mentre il numero dei contagi cresce e la situazione negli ospedali resta pericolosa. Preoccupa però soprattutto il dato giornaliero dei decessi, a tre cifre da mesi, ma grazie ad Arcuri e a chi stava governando fino ad ora, la distribuzione dei vaccini procede molto a rilento.“Ho fiducia – spiega Giuseppe Ippolito membro del Cts a Repubblica – che gli italiani abbiano capito l’importanza del vaccino. L’adesione al distanziamento, che da noi è ...

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Via libera del Cts al Festival di Sanremo #covid - MediasetTgcom24 : Via libera del Cts al Festival di Sanremo #covid - ArmandoTerminio : RT @LuMo71: Locatelli chi? Quello che in autunno continuava a negare la crescita esponenziale già chiara? Che almeno questo CTS venga immed… - ScuolaCon : RT @LuMo71: Locatelli chi? Quello che in autunno continuava a negare la crescita esponenziale già chiara? Che almeno questo CTS venga immed… - FranceskoNew : RT @LuMo71: Locatelli chi? Quello che in autunno continuava a negare la crescita esponenziale già chiara? Che almeno questo CTS venga immed… -