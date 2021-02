Hockey pista | Serie A1 | Trissino batte Lodi accorciando la classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel ciclismo si direbbe che il tentativo di fuga è stato stoppato e che il gruppo ora procede compatto verso il traguardo finale. Il mercoledì sera dellaA1 diregala l’ennesimo colpo di scena della stagione 2020/2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel posticipo. Il, trascinato dalle parate di Catala’ (eletto poi MVP della sfida) e dalla doppietta di Garcia, ha infatti steso la capolistacon il punteggio di 3-1 salendo a 33 punti in, contro i 40 dei rivali di giornata, facendo un favore a sè stessa e anche a tutte le altre squadre del plotone di testa, dal Forte dei Marmi al Valdagno passando per il Sarzana. Le carte quindi si rimescolano in attesa del prossimo turno, fissato quasi integralmente sabato 6 febbraio, se non per il ...