Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vincono Vipiteno, Fassa e Gherdeina. Val Pusteria ko a Salisburgo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giovedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputate infatti sei partite valevoli per la ventiseiesima giornata del torneo: per quanto riguarda le italiane, vincono Vipiteno, Fassa e Gherdeina, mentre Val Pusteria e Ritten finiscono ko. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Sconfitta pesante per Val Pusteria, che cade a Salisburgo per 3-2 e perde la testa della classifica. A seguito del botta e risposta nel secondo periodo tra Heigl e Perlini, nell’end conclusivo il grande protagonista è Polegoshko, che prima sigla il 2-1 e, dopo il pareggio dei Lupi targato Glira, firma la rete della vittoria a meno di 3? dallo scadere. Ko anche per il Renon, che viene battuto dal Klagenfurt II per ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giovedì in pista per l’2020-. Si sono disputate infatti sei partite valevoli per la ventiseiesima giornata del torneo: per quanto riguarda le italiane,, mentre Vale Ritten finiscono ko. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Sconfitta pesante per Val, che cade aper 3-2 e perde la testa della classifica. A seguito del botta e risposta nel secondo periodo tra Heigl e Perlini, nell’end conclusivo il grande protagonista è Polegoshko, che prima sigla il 2-1 e, dopo il pareggio dei Lupi targato Glira, firma la rete della vittoria a meno di 3? dallo scadere. Ko anche per il Renon, che viene battuto dal Klagenfurt II per ...

