Grande Fratello Vip, parla lo psichiatra: “Storie tirate, normale che il pubblico insorga contro Signorini!” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il GF Vip è un tale successo! La gente vi ama e vi vuole, dovete esserne fieri”, aveva spiegato Alfonso Signorini agli inquilini del Grande Fratello Vip dopo la notizia del prolungamento. Oggi le cose cambiano e il lutto che ha colpito Dayane Mello rappresenta una rottura definitiva degli equilibri della Casa. Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il GF Vip è un tale successo! La gente vi ama e vi vuole, dovete esserne fieri”, aveva spiegato Alfonso Signorini agli inquilini delVip dopo la notizia del prolungamento. Oggi le cose cambiano e il lutto che ha colpito Dayane Mello rappresenta una rottura definitiva degli equilibri della Casa.Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - sbrumali : RT @PossibileIt: 'Mio fratello ha un cuore grande, che fin da bambino non sopportava le ingiustizie e sognava un mondo più giusto.' Le par… - Mauro030 : RT @PossibileIt: 'Mio fratello ha un cuore grande, che fin da bambino non sopportava le ingiustizie e sognava un mondo più giusto.' Le par… -