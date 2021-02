Governo Draghi, quattro sì a Di Maio dai parlamentari sanniti: “Abbiamo i numeri per incidere ancora” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Abbiamo il dovere di ascoltare Draghi, capisco i malumori ma dobbiamo essere maturi”. Non sarà più il leader politico del Movimento Cinque Stelle ma quella di Luigi Di Maio resta una delle voci più autorevoli e seguite nell’universo pentastellato. Rilevante, dunque’ la sua ‘apertura’ nei confronti dell’ex governatore della Bce, chiamato nelle prossime ore a formare il nuovo Governo. Sulla stessa lunghezza d’onda del ministro degli Esteri si è subito sintonizzata Virginia Raggi, sindaco di Roma e altro riferimento importante nel mondo a Cinque Stelle. Dulcis in fundo, è stato Giuseppe Conte a sollecitare una interlocuzione tra il M5S e il premier incaricato, anche per non disperdere lavoro e prospettive della coalizione giallorossa. “Decideranno i parlamentari”, comunque, ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“il dovere di ascoltare, capisco i malumori ma dobbiamo essere maturi”. Non sarà più il leader politico del Movimento Cinque Stelle ma quella di Luigi Diresta una delle voci più autorevoli e seguite nell’universo pentastellato. Rilevante, dunque’ la sua ‘apertura’ nei confronti dell’ex governatore della Bce, chiamato nelle prossime ore a formare il nuovo. Sulla stessa lunghezza d’onda del ministro degli Esteri si è subito sintonizzata Virginia Raggi, sindaco di Roma e altro riferimento importante nel mondo a Cinque Stelle. Dulcis in fundo, è stato Giuseppe Conte a sollecitare una interlocuzione tra il M5S e il premier incaricato, anche per non disperdere lavoro e prospettive della coalizione giallorossa. “Decideranno i”, comunque, ha ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Vanny7276 : Che dite?Se Draghi riuscirà a formare il governo,la 7 TV cambierà registro nell'invito dei vari Padellaro,travagli… - ANTONIO73990685 : @Antonio_Tajani Essenziale che nel Governo Draghi non vengano proposti soggetti politici del governicchio conte app… -