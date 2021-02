‘Gf Vip 5’ | il daytime mostra il confessionale di Dayane Mello subito dopo aver scoperto la tragica morte del fratello | il web insorge

Leggi su isaechia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ un momento tragico quello che sta vivendodentro la casa del Grande. A soli 27 anni è infatti venuto a mancare prematuramente ilpiù piccolo della modella, Lucas, a causa di un terribile incidente stradale. A comunicare la notizia alla gieffina è stato Juliano, l’altrodi, che su Instagram aveva dato così la triste notizia: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Mando energia positiva a. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve“.una volta appresa la notizia, ha deciso di rientrare in ...