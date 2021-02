Fabio Cannavaro per il dopo Mancini nel 2022? (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Nazionale italiana potrebbe avere un nuovo allenatore dopo i Mondiali in Qatar nel 2022. L’attuale selezionatore, Roberto Mancini, ha fatto capire di voler concludere la sua esperienza sulla panchina azzurra dopo la manifestazione iridata per tornare alla guida di un club. Questa ha fatto scattare la caccia al suo sostituto che, dalle prime indiscrezioni, potrebbe essere Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro subentrerà a Mancini? Il Presidente della Figc, qualora venisse rieletto il prossimo 22 febbraio, avrebbe individuato nell’ex capitano della Nazionale il sostituto ideale di Roberto Mancini, con Marcello Lippi nel ruolo di direttore tecnico. Attualmente è alla guida del Guanzou ma il suo contratto scade ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Nazionale italiana potrebbe avere un nuovo allenatorei Mondiali in Qatar nel. L’attuale selezionatore, Roberto, ha fatto capire di voler concludere la sua esperienza sulla panchina azzurrala manifestazione iridata per tornare alla guida di un club. Questa ha fatto scattare la caccia al suo sostituto che, dalle prime indiscrezioni, potrebbe esseresubentrerà a? Il Presidente della Figc, qualora venisse rieletto il prossimo 22 febbraio, avrebbe individuato nell’ex capitano della Nazionale il sostituto ideale di Roberto, con Marcello Lippi nel ruolo di direttore tecnico. Attualmente è alla guida del Guanzou ma il suo contratto scade ...

