Draghi, la strategia del nuovo premier contro la crisi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alfie Borromeo Con la nomina di Mario Draghi come presidente del Consiglio, sono in tanti a temere un governo tecnico che possa risanare i debiti causati dall’emergenza sanitaria e dalla sua gestione ma allo stesso tempo imporre sacrifici ai cittadini, memori dell’esperienza con l’esecutivo di esperti guidato da Mario Monti. Entrambi accomunati dal nome di battesimo e dalla specializzazione in economia, che li ha portati alla docenza e a ricoprire cariche molto importanti a livello istituzionale anche all’estero, i due Mario tecnici non condividerebbero però la teoria dell’austerity. In due interventi molto recenti che riguardano la pandemia di Covid-19 e i danni economici che ne sono derivati, Mario Draghi ha più volte ribadito la necessità di non fare tagli e aumentare la spesa pubblica, abbassando le tasse, aumentando i sussidi a lavoratori e ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alfie Borromeo Con la nomina di Mariocome presidente del Consiglio, sono in tanti a temere un governo tecnico che possa risanare i debiti causati dall’emergenza sanitaria e dalla sua gestione ma allo stesso tempo imporre sacrifici ai cittadini, memori dell’esperienza con l’esecutivo di esperti guidato da Mario Monti. Entrambi accomunati dal nome di battesimo e dalla specializzazione in economia, che li ha portati alla docenza e a ricoprire cariche molto importanti a livello istituzionale anche all’estero, i due Mario tecnici non condividerebbero però la teoria dell’austerity. In due interventi molto recenti che riguardano la pandemia di Covid-19 e i danni economici che ne sono derivati, Marioha più volte ribadito la necessità di non fare tagli e aumentare la spesa pubblica, abbassando le tasse, aumentando i sussidi a lavoratori e ...

