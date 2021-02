Di Maio fa un passo indietro: “Il Movimento 5 Stelle mostri maturità, ascoltiamo Draghi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quello che è a lungo stato il capo politico del Movimento 5 Stelle e che continua a esserne uno degli uomini chiave, Luigi Di Maio, fa un passo indietro e apre alla possibilità che i grillini possano fornire il loro appoggio a un governo guidato da Mario Draghi: “Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto. Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. E’ legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo. Ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese. Oggi si aprono le ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Quello che è a lungo stato il capo politico dele che continua a esserne uno degli uomini chiave, Luigi Di, fa une apre alla possibilità che i grillini possano fornire il loro appoggio a un governo guidato da Mario: “Siamo la prima forza politica in Parlamento e il rispetto istituzionale viene prima di tutto. Comprendo gli animi e gli umori di queste ultime ore. E’ legittimo. Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non abbiamo cercato noi lo stallo, non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo. Ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese. Oggi si aprono le ...

