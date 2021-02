Da regno dello spaccio di droga a centro di solidarietà: la nuova vita di un ex mercato rionale a Cagliari (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Da mercato rionale si era trasformato in un luogo di degrado, tra droga e combattimenti clandestini di animali, per poi risorgere come fulcro della rinascita di un'intera comunità: a Cagliari l'Exmè, nel quartiere di Santa Teresa, nella municipalità di Pirri, è diventato un punto di riferimento per gli abitanti della periferia (e non solo), grazie al progetto di recupero della Fondazione Domus de Luna, creata in Sardegna nel 2005 da Ugo Bressanello. Dal 2011 l'ex mercato ha cominciato ad accogliere i giovani che hanno trovato spazio per esprimersi con la musica, la danza, il teatro. E anche con la pandemia e le conseguenti restrizioni, la solidarietà ha continuare ad abitare nell'Exmè, con aiuti alle famiglie in difficolta', centinaia di persone alle quali viene regalata la ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Dasi era trasformato in un luogo di degrado, trae combattimenti clandestini di animali, per poi risorgere come fulcro della rinascita di un'intera comunità: al'Exmè, nel quartiere di Santa Teresa, nella municipalità di Pirri, è diventato un punto di riferimento per gli abitanti della periferia (e non solo), grazie al progetto di recupero della Fondazione Domus de Luna, creata in Sardegna nel 2005 da Ugo Bressanello. Dal 2011 l'exha cominciato ad accogliere i giovani che hanno trovato spazio per esprimersi con la musica, la danza, il teatro. E anche con la pandemia e le conseguenti restrizioni, laha continuare ad abitare nell'Exmè, con aiuti alle famiglie in difficolta', centinaia di persone alle quali viene regalata la ...

