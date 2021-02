Cristina Marino | mostra la benda sull’occhio e i fan si preoccupano

Notiziedi_it : Cristina Marino, piccolo incidente “per colpa di nostra figlia Nina” - cristina_bassi : RT @SensoDiNausea: Eh, niente, se a Galileo scappa da cagare prima delle 10.15 lo porto a Palazzo Marino. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino

, la compagna di Luca Argentero e mamma di Nina ha avuto un piccolo incidente a causa della figlia. Ecco come staMomento particolare per, la compagna di Luca Argentero. Una disavventura si è infatti verificata e ha visto come protagonista l'attrice. Ricordiamo che i due stanno assieme da quasi 5 anni ed hanno anche ...Cristina Marino ha svelato ai fan via social la piccola disavventura capitatale nei giorni scorsi a causa della figlia, Nina Speranza, e per cui avrebbe iniziato a indossare una benda su un occhio. Cr ...Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero e mamma di Nina ha avuto un piccolo incidente a causa della figlia. Ecco come sta ...