Crisi di governo, ultime notizie. Draghi apre le consultazioni. Orlando (Pd): “Vorremmo maggioranza larga. Da M5s posizioni ferme ma non insuperabili” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 4 febbraio Crisi DI governo NEWS – Oggi iniziano le consultazioni con le forze politiche, alla fine delle quali Mario Draghi scioglierà la riserva e confermerà o meno l’incarico di formare un governo istituzionale che il presidente della Repubblica Mattarella gli ha conferito. Bisognerà capire quanto sarà ampia la maggioranza pronta a sostenerlo. Al momento i numeri restano molto incerti, basta vedere le posizioni dei partiti: ad appoggiarlo totalmente sono solo Italia Viva e Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle resta leale a Conte; il centrodestra è diviso tra astensione (Fratelli d’Italia) e indecisione (Lega); mentre il Pd non si sbilancia ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)di, ledi oggi 4 febbraioDINEWS – Oggi iniziano lecon le forze politiche, alla fine delle quali Marioscioglierà la riserva e conrà o meno l’incarico di formare unistituzionale che il presidente della Repubblica Mattarella gli ha conferito. Bisognerà capire quanto sarà ampia lapronta a sostenerlo. Al momento i numeri restano molto incerti, basta vedere ledei partiti: ad appoggiarlo totalmente sono solo Italia Viva e Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle resta leale a Conte; il centrodestra è diviso tra astensione (Fratelli d’Italia) e indecisione (Lega); mentre il Pd non si sbilancia ...

