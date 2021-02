Covid, in Toscana test antigenici gratis per personale scolastico (Di giovedì 4 febbraio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Il programma regionale Scuole Sicure si arricchisce di uno nuovo strumento informatico per favorire lo screening del personale scolastico (docente e non docente) di ogni ordine e grado e quello dei servizi educativi, degli istituti statali e paritari della Toscana: da oggi i dirigenti scolastici possono procedere alla generazione dei codici di prenotazione che consentiranno al personale di prenotare, gratuitamente, il proprio test antigenico semi-rapido con tampone naso faringeo. Il progetto è promosso dall'assessorato alla sanità, guidato da Simone Bezzini. “Continuiamo a investire sulla campagna di screening, perchè vogliamo che le scuole rimangano sempre aperte in sicurezza. Le misure che sono state adottate vanno in questa direzione – commenta il presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Il programma regionale Scuole Sicure si arricchisce di uno nuovo strumento informatico per favorire lo screening del(docente e non docente) di ogni ordine e grado e quello dei servizi educativi, degli istituti statali e paritari della: da oggi i dirigenti scolastici possono procedere alla generazione dei codici di prenotazione che consentiranno aldi prenotare, gratuitamente, il proprioantigenico semi-rapido con tampone naso faringeo. Il progetto è promosso dall'assessorato alla sanità, guidato da Simone Bezzini. “Continuiamo a investire sulla campagna di screening, perchè vogliamo che le scuole rimangano sempre aperte in sicurezza. Le misure che sono state adottate vanno in questa direzione – commenta il presidente della ...

