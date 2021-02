Caterina Balivo svela perché è stata 8 mesi lontana dalla tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caterina Balivo da venerdì è tornata in tv fra i giurati de Il Cantante Mascherato, ma non la si vedeva sul piccolo schermo da ben 8 mesi da quando – più precisamente lo scorso 29 maggio – ha chiuso la sua trasmissione Vieni da Me e salutato il pubblico di Rai Uno. Archiviata l’esperienza di Detto Fatto su Rai Due, Caterina Balivo è stata promossa su Rai Uno con uno show realizzato su misura per lei (ed infatti era godibilissimo), purtroppo però dopo due edizioni e 350 puntate la conduttrice ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e chiudere baracca e burattini. “È arrivato il tempo di fare nuove esperienze. Ma sono sicura che noi non ci perderemo di vista”. Un saluto che ha fatto scattare varie ipotesi (problemi di salute? problemi di famiglia? problemi interni di lavoro?) ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 febbraio 2021)da venerdì è tornata in tv fra i giurati de Il Cantante Mascherato, ma non la si vedeva sul piccolo schermo da ben 8da quando – più precisamente lo scorso 29 maggio – ha chiuso la sua trasmissione Vieni da Me e salutato il pubblico di Rai Uno. Archiviata l’esperienza di Detto Fatto su Rai Due,promossa su Rai Uno con uno show realizzato su misura per lei (ed infatti era godibilissimo), purtroppo però dopo due edizioni e 350 puntate la conduttrice ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e chiudere baracca e burattini. “È arrivato il tempo di fare nuove esperienze. Ma sono sicura che noi non ci perderemo di vista”. Un saluto che ha fatto scattare varie ipotesi (problemi di salute? problemi di famiglia? problemi interni di lavoro?) ...

