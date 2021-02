Case vip: Matt Damon vende la sua villa di Los Angeles (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matt Damon mette in vendita la sua tenuta di Pacific Palisades, esclusivo quartiere a ovest di Los Angeles: chiede 21 milioni di dollari, pochi mesi dopo averne sborsati 17 milioni per un attico da capogiro a Brooklyn Heights, quartiere residenziale tra i più belli di New York. Il motivo della vendita è che l’attore premio Oscar, insieme a sua moglie Luciana Barroso e le quattro figlie Alexia, Gia, Stella e Isabella, cambia costa: dopo il ritorno dall’Irlanda, dove sta girando The Last Duel con il collega e amico Ben Affleck, la sua meta sarà la Grande Mela. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matt Damon mette in vendita la sua tenuta di Pacific Palisades, esclusivo quartiere a ovest di Los Angeles: chiede 21 milioni di dollari, pochi mesi dopo averne sborsati 17 milioni per un attico da capogiro a Brooklyn Heights, quartiere residenziale tra i più belli di New York. Il motivo della vendita è che l’attore premio Oscar, insieme a sua moglie Luciana Barroso e le quattro figlie Alexia, Gia, Stella e Isabella, cambia costa: dopo il ritorno dall’Irlanda, dove sta girando The Last Duel con il collega e amico Ben Affleck, la sua meta sarà la Grande Mela.

