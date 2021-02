Candida auris | i sintomi della nuova pandemia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alice Torri Laè un virus molto contagioso e altrettanto letale per l’uomo, che gli scienziati Usa definiscono il “patogeno perfetto” per una. In effetti se ne sta parlando approfonditamente, ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, senza inutili toni sopra le righe. Le strutture sanitarie di diversi Paesi hanno riferito che un tipo di lievito chiamatoha causato gravi malattie in diversi pazienti ospedalizzati. In alcuni di loro, questo lievito può entrare nel flusso sanguigno e diffondersi in tutto il corpo, causando gravi infezioni invasive. Come si trasmette laSi può diffondere nelle strutture sanitarie attraverso il contatto con superfici o apparecchiature ambientali ...

