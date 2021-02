Belenenses-Porto: pauroso scontro Nanu-Kritsyuk, ambulanza in campo (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Momenti di paura durante la sfida tra Belenenses e Porto, incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato Portoghese. A soli cinque minuti dalla fine la partita si è fermata a seguito di un pauroso scontro tra il portiere dei padroni di casa Kritsyuk e l’attaccante del Porto Nanu. Uno scontro a tutta velocità dove ad avere la peggio è stato il centravanti ospite, rimasto a terra privo di sensi per alcuni istanti. Immediato l’intervento dello staff medico con l’ambulanza in campo per caricare il giocatore per effettuare tutti gli accertamenti del caso. AGGIORNAMENTO ORE 22:42 – Secondo quanto riferito da Pepe nel post gara, fortunatamente Nanu è cosciente ECCO ALTRE ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Momenti di paura durante la sfida tra, incontro valido per la diciassettesima giornata del campionatoghese. A soli cinque minuti dalla fine la partita si è fermata a seguito di untra il portiere dei padroni di casae l’attaccante del. Unoa tutta velocità dove ad avere la peggio è stato il centravanti ospite, rimasto a terra privo di sensi per alcuni istanti. Immediato l’intervento dello staff medico con l’inper caricare il giocatore per effettuare tutti gli accertamenti del caso. AGGIORNAMENTO ORE 22:42 – Secondo quanto riferito da Pepe nel post gara, fortunatamenteè cosciente ECCO ALTRE ...

sportface2016 : VIDEO #Belenenses-#Porto | Attimi di paura nel finale: pauroso scontro tra #Nanu e #Kritsyuk, ambulanza in campo - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA - #BelenensesPorto, apprensione per le condizioni di #Nanu ?? Calciatori in lacrime #LeBombeDiVlad #LBDV htt… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA - #BelenensesPorto, apprensione per le condizioni di #Nanu ?? Calciatori in lacrime #LeBombeDiVlad #LBDV htt… - Orli19831 : Durante la partita Belenenses-Porto c'è stato uno scontro tra il portiere dei padroni di casa e Nanu, che ha avuto… - BombeDiVlad : ?? ULTIM'ORA - #BelenensesPorto, apprensione per le condizioni di #Nanu ?? Calciatori in lacrime #LeBombeDiVlad… -