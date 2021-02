«Belén Rodriguez è incinta» (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Belén Rodriguez è incinta». Il gossip circola da giorni e – per adesso – non arrivano smentite dalla diretta interessata. Neppure conferme, è vero, ma alcuni indizi social – sommati alle confessioni di alcuni amici – sembrano proprio condurre verso l’ipotesi gravidanza: per la showgirl argentina, legata dalla scorsa estate al parrucchiere Antonino Spinalbese, sarebbe il secondo figlio dopo Santiago, avuto nel 2013 insieme a Stefano De Martino. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) «Belén Rodriguez è incinta». Il gossip circola da giorni e – per adesso – non arrivano smentite dalla diretta interessata. Neppure conferme, è vero, ma alcuni indizi social – sommati alle confessioni di alcuni amici – sembrano proprio condurre verso l’ipotesi gravidanza: per la showgirl argentina, legata dalla scorsa estate al parrucchiere Antonino Spinalbese, sarebbe il secondo figlio dopo Santiago, avuto nel 2013 insieme a Stefano De Martino.

