'Baci rubati " Amori omosessuali nell'Italia fascista'. Il docufilm con Luca Ward

In occasione di San Valentino, il 14 febbraio, che come è noto si tratta della festa degli innamorati verrà distribuito on demand il film "". Si tratta di un lungometraggio con il quale si affronta la tematica dell'omosessualità in epoca fascista. Presentato al Bellaria Film Festival e al Florence Queer Festival, dove è stato ...- Amori omosessuali nell'Italia fascista" è il titolo del docufilm di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano , che arriverà on demand dal 14 febbraio, per San Valentino, la festa di tutti ...Dal 14 febbraio, arriva on demand il lungometraggio di Fabrizio Laurenti e Gabriella Romano. Con le voci dei protagonisti, i loro diari, le loro storie ...Arriva on demand, in occasione di San Valentino e quindi il 14 febbraio, il docu-film “Baci Rubati-Amori omosessuali nell’Italia fascista” ...