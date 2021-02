Anticorpi monoclonali, via libera dell’Aifa: cosa sono e come funzionano (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato ieri l’uso di due Anticorpi monoclonali, messi a punto dalle americane Eli Lilly e Regeneron, per l’impiego come cura nei malati Covid ad alto rischio che si trovano in una fase precoce della malattia. Si tratta di una tipologia di farmaci utilizzati negli scorsi mesi negli Usa, ad esempio per curare l’ex presidente Donald Trump quando ha contratto il Covid. Ma cosa sono gli Anticorpi monoclonali? come funzionano e quando possono essere utilizzati? Ecco 10 punti da conoscere. 1. cosa sono gli Anticorpi monoclonali Gli Anticorpi monoclonali sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato ieri l’uso di due, messi a punto dalle americane Eli Lilly e Regeneron, per l’impiegocura nei malati Covid ad alto rischio che si trovano in una fase precoce della malattia. Si tratta di una tipologia di farmaci utilizzati negli scorsi mesi negli Usa, ad esempio per curare l’ex presidente Donald Trump quando ha contratto il Covid. Maglie quando posessere utilizzati? Ecco 10 punti da conoscere. 1.gliGli...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - Agenzia_Ansa : Via libera dell'#Aifa a 2 anticorpi monoclonali #Covid #ANSA - Tg3web : Oltre ai vaccini, c'è un'altra arma contro il covid. Sono gli anticorpi monoclonali, prodotti in laboratorio e capa… - CuyoNoticias : RT @repubblica: Coronavirus, gli anticorpi monoclonali usati allo Spallanzani: 'Buoni risultati su positivi a lungo termine' - infoitsalute : Anticorpi monoclonali: cosa sono e quando si utilizzano -